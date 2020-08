Disposti nuovi esami sui resti trovati nell’auto di Sabrina Beccalli: potrebbero non essere di un cane (Di venerdì 28 agosto 2020) Da quel che sta emergendo dalla Procura di Crema, il giallo di Sabrina Beccalli rischia di presentare un clamoroso paradosso. I resti ossei ritrovati all’interno della Fiat Panda della donna – con l’auto trovata carbonizzata all’indomani della sparizione della 39enne – potrebbero non essere di un cane (come invece emerso dai primi esami). Un clamoroso colpo di scena partito dalla deposizione di Alessandro Pasini, il 45enne indagato per omicidio e distruzione di cadavere, che avrebbe raccontato agli inquirenti di aver trovato il corpo senza vita della sua amica e, solo allora, avrebbe deciso di bruciarlo insieme alla sua autovettura. LEGGI ANCHE > Sabrina Beccalli e il giallo di ... Leggi su giornalettismo

