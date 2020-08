Covid19, Briatore presto dimesso dall’ospedale: condizioni migliorate (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore sarà dimesso nei prossimi giorni dopo il ricovero per prostatite che ha portato alla scoperta della positività al Covid19. Il San Raffaele di Milano rende noto che le condizioni dell’imprenditore sono migliorate. Flavio Briatore uscirà dall’ospedale sabato 29 agosto, il nosocomio informa che potrà continuare le cure in quarantena domiciliare a causa della … L'articolo Covid19, Briatore presto dimesso dall’ospedale: condizioni migliorate proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

