Coronavirus, nuovo focolaio in Rsa a Milano: 22 positivi (Di venerdì 28 agosto 2020) Torna l’incubo Coronavirus nelle case riposo. Ventuno anziani e un operatore sanitario sono risultati positivi nella Rsa Quarenghi di Milano, alla periferia nord-ovest della città. Lo riporta il quotidiano ‘Il Giorno’ che in merito al nuovo focolaio rassicura: a ieri sera solo uno dei contagiati aveva i sintomi del Covid-19. Per tutti gli ospiti della struttura sono scattati i tamponi.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

