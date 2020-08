Coronavirus, in lieve aumento i contagi. È record di tamponi (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Crescono ancora in contagi in Italia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.462 i nuovi casi di persone colpite da SARS-CoV-2 (ieri sono stati 1.411) il cui totale è salito a 265.409 segnando il nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. A dirlo sono i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, dal quale emerge anche un aumento del numero di tamponi effettuati che raggiunge quota 97.065 (ieri 94.024). Nove i morti con il totale che sale a 35.472. I pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani sono 1.178 di cui 74 (+7 rispetto a ieri) sono in terapia intensiva mentre 21.783 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente gli attualmente positivi in Italia 23.035 persone (ieri 21.932). A livello regionale in ... Leggi su quifinanza

