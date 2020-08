Coltivava pianta di marijuana alta due metri in giardino: 28enne nei guai (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Stamattina gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Limitone presso l’abitazione di un uomo. I poliziotti hanno trovato nel giardino una pianta di marijuana alta circa due metri e del peso di due kg. F. A., 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per coltivazione, produzione e detenzione di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

