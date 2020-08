Caesar Cordova è morto a 84 anni, aveva recitato in Scarface e Carlito's Way (Di venerdì 28 agosto 2020) L'attore Caesar Cordova è morto mercoledì 26 agosto 2020 all'età di 84 anni, in carriera era apparso in film come Scarface e Carlito's Way. Caesar Cordova è morto di cause naturali mercoledì 26 agosto 2020 all'età di 84 anni, in carriera aveva recitato in film come Scarface e Carlito's Way. Il figlio, l'attore Panchito Gomez, ha annunciato la triste notizia del decesso avvenuto ad Atlantic City, New Jersey. Caesar Cordova era un membro a vita dell'Actors Studio e aveva interpretato in Scarface, film diretto da ... Leggi su movieplayer

