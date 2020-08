Brad Pitt avrebbe una nuova fiamma: la modella Nicole (Di venerdì 28 agosto 2020) Brad Pitt avrebbe una nuovafiamma: stiamo parlando della modella Nicole Poturalski. Di recente il celebre attore, famoso per cult quali Sette anni in Tibet, e la modella tedesca sono riusciti a posizionarsi al centro del gossip internazionale. Secondo quanto dichiarato da ETonline, l’attore di Hollywood e la ragazza sono stati beccati su un jet privato la mattina del 27 agosto. Un testimone oculare ha riferito al portale che in data 26 agosto, i due si trovavano a Parigi. La modella tedesca sarebbe stata la prima a raggiungere Parigi atterrando all’aeroporto Charles De Gaulle. Nicole Poturalski sarebbe partita da Berlino. Brad Pitt: a Parigi ci sarebbe stata ... Leggi su kontrokultura

sironidepalma : Brad Pitt e la nuova fiamma Nicole Poturalski (identica a Irina Shayk) - euphoriaxhaz : La vera domanda è: Brad Pitt o Leonardo DiCaprio? - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Brad Pitt: il nuovo amore è una modella tedesca - alberodileemoni : @anikeatable Questi ovviamente sono tutti Gigi hadid e Brad Pitt eh - AlexTheLondoner : @willy_signori Se è vero (e citando Brad Pitt in Bastardi senza gloria, questo è un 'se' bello grosso), sono usciti… -