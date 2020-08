Basilicata, si dimette il presidente del Cotrab rieletto dopo la condanna in Cassazione per violenza sessuale ai danni di una dipendente (Di venerdì 28 agosto 2020) Si è dimesso il presidente del Cotrab Giulio Leonardo Ferrara, rieletto nella scorsa settimana a capo del consorzio di aziende del trasporto locale della Basilicata. La rielezione è stata al centro di una dura serie di giudizi negativi e ieri è intervenuta pure la ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Giulio Ferrara è stato condannato in via definitiva a una pena di due anni e sei mesi per violenza sessuale ai danni di una dipendente della società Sita Sud di cui era direttore al momento dei fatti (2009) e in cui lo stesso svolge ancora funzioni. Numerose sono state le prese di posizione, compresa una diffida della consigliera regionale di parità Ivana Pipponzi a tutela della ... Leggi su ilfattoquotidiano

