ATP Cincinnati – Tsitsipas si arrende in semifinale: Raonic è il primo finalista (Di venerdì 28 agosto 2020) Niente da fare per Tsitsipas al torneo ATP di Cincinnati: il tennista greco, numero 6 al mondo, è stato eliminato oggi, in semifinale, da Raonic. Il canadese ha avuto la meglio sul suo rivale dopo un’ora e 38 minuti di gioco e si è aggiudicato il match col punteggio di 6-7, 3-6 e attende ora di sapere chi tra Djokovic e Bautista sarà il suo rivale in finale.L'articolo ATP Cincinnati – Tsitsipas si arrende in semifinale: Raonic è il primo finalista SPORTFAIR. Leggi su sportfair

