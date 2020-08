AMBC: “Perchè non sono stati attivati i Progetti di Utilità Collettiva?” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMondragone (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione Mondragone Bene Comune. “Il Reddito di cittadinanza, insieme al Reddito di emergenza, rappresenta senza ombra di dubbio un aiuto indispensabile anche per tantissimi cittadini dei comuni della nostra provincia di Caserta. Tra gli aspetti più interessanti della legge che istituisce il Reddito di Cittadinanza, c’è l’obbligo da parte dei beneficiari di offrire la propria disponibilità per Progetti utili alla collettività, predisposti dai Comuni in ambito culturale, sociale, artistico, formativo e di tutela dei beni comuni, per un minimo di otto ore settimanali. Purtroppo, questa opportunità è stata finora totalmente ignorata da molti enti locali. Non ci risultano, infatti, ... Leggi su anteprima24

