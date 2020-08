Al via Firenze Laughs, un mese insieme ai fuoriclasse della comicità (Di venerdì 28 agosto 2020) I biglietti per gli spettacoli al Guelfi Sport Center sono disponibili su www.diyticket.it . Firenze Laughs è organizzato dall'agency Lndf e da Aguilar, società di produzione e management fondata ... Leggi su lanazione

Al via Firenze Laughs, un mese insieme ai fuoriclasse della comicità

Firenze, 28 agosto 2020 - Fuoriclasse della comicità e della stand up comedy come Ruggero de I Timidi, Saverio Raimondo, Mary Sarnataro, Carmine del Grosso, Chibo&Cesareo, Massimiliano Loizzi… Raffina ...

Firenze, 28 agosto 2020 - Fuoriclasse della comicità e della stand up comedy come Ruggero de I Timidi, Saverio Raimondo, Mary Sarnataro, Carmine del Grosso, Chibo&Cesareo, Massimiliano Loizzi… Raffina ...