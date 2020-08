A Conversano il cinema d’animazione d’autore (Di sabato 29 agosto 2020) È il «Ricciomatita», un’illustrazione del pittore Vito Savino, il manifesto di quest’anno di Imaginaria, festival internazionale di cinema d’animazione d’autore che si è svolto dal 18 al 23 agosto a Conversano, vicino a Bari. Un disegno misterioso ed evocativo che sembra ricordare il coronavirus, trasformandone la raffigurazione nel segno dell’arte e della creatività. E infatti, nonostante le difficoltà dell’emergenza sanitaria, «il festival non ha rinunciato all’incontro con il pubblico», ha spiegato Luigi Iovane, direttore della rassegna giunta quest’anno alla diciottesima … Continua L'articolo A Conversano il cinema d’animazione d’autore proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Conversano cinema

Il Manifesto

È il «Ricciomatita», un’illustrazione del pittore Vito Savino, il manifesto di quest’anno di Imaginaria, festival internazionale di cinema d’animazione d’autore che si è svolto dal 18 al 23 agosto a C ...È il pubblico il vero e legittimo padrone del salotto di piazza della Libertà, trasformato in arena cinematografica in occasione del Bif&st, il Bari international film festival inaugurato ieri sera ne ...