A 47 anni pensa di avere un nodulo e corre in ospedale: i medici gli estraggono dal polmone un… (Di venerdì 28 agosto 2020) Una storia incredibile quella di un 47 enne inglese che crede di avere un nodulo sospetto al polmone. Solo dopo l’operazione scopre la verità. Quella che infatti sembrava essere una massa tumorale, si rivela essere ben altro. Una scoperta assurda che però è riuscita a tranquillizzare l’uomo. I sintomi riportati dal malcapitato era simili a quelli del cancro ai polmoni. La causa del malessere era tuttavia ben diversa e meno grave. L’uomo di 47 anni, insospettivo dai dolori, ha deciso di sottoporsi ad una broncoscopia. Solo in quel momento è riuscito a scoprire che ciò che gli arrecava malessere era qualcosa rimasta incastrato nel suo polmone per decenni. Un oggetto incastrato nel polmone? Secondo quanto si apprende dalla ... Leggi su velvetgossip

GiovanniToti : Chi pensa che il modello #Genova e le semplificazioni burocratiche che ci hanno permesso di ricostruire un ponte in… - gianmawwco : RT @DM_Deluca: E pensa nascere millennial. Arrivi al mondo con Chernobyl, cresci e c'è Berlusconi. Ti vuoi laureare e cambiano 8 ordinament… - emigrante81 : RT @DM_Deluca: E pensa nascere millennial. Arrivi al mondo con Chernobyl, cresci e c'è Berlusconi. Ti vuoi laureare e cambiano 8 ordinament… - PaoloZardi : RT @DM_Deluca: E pensa nascere millennial. Arrivi al mondo con Chernobyl, cresci e c'è Berlusconi. Ti vuoi laureare e cambiano 8 ordinament… - SefanoMalaguti : @castelloluc @horusarcadia @lombardiano18 Guarda le ho respirate anche io, pensa che 10 anni fa ero fan di Oscar Gi… -