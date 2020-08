WhatsApp: come ascoltare gli audio senza visualizzare (Di giovedì 27 agosto 2020) L’impiego dei messaggi vocali su WhatsApp è sempre più diffuso, ma si pone il problema della gestione delle notifiche che confermano ricezione e riproduzione. Insomma i famosi segni di spunta che possono essere di colore grigio o blu. Il singolo grigio indica l’invio, il doppio grigio la consegna, il doppio blu l’accesso al messaggio da parte del destinatario. In alcuni frangenti può capitare di voler ascoltare i messaggi vocali “senza visualizzare“, come si dice in gergo. Magari per privacy, per non essere costretti a rispondere immediatamente, perché si è circondati da altre persone. Disattivare la conferma di lettura La prima soluzione e anche la più banale è quella di accedere alle “Impostazioni” di ... Leggi su wired

