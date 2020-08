Ultim’ora, De Luca: “Impossibile aprire le scuole nelle condizioni attuali” (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Saremo chiamati a prendere decisioni importanti da qui alle prossime settimane. Pensate all’apertura dell’anno scolastico. nelle condizioni attuali non e’ possibile aprire. Non so quello che saranno in grado di fare nelle prossime 2 settimane, ma avremo scelte complicate da fare“. Lo ha detto il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di un incontro a Salerno sulla legge per lo psicologo di base in Campania. L'articolo Ultim’ora, De Luca: “Impossibile aprire le scuole nelle condizioni attuali” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

