Twelve Minutes è un thriller interattivo con un cast incredibile che arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series X (Di giovedì 27 agosto 2020) Durante la Gamescom è stato annunciato Twelve Minutes, un particolare gioco che sarà disponibile prossimamente su PC, Xbox One e Xbox Series X.Twelve Minutes è un ibrido fra un thriller interattivo e un'avventura punta e clicca, con visuale dall'alto, minutaggio in tempo reale e intuitiva interfaccia clicca e trascina. Quella che dovrebbe essere una serata romantica in compagnia di vostra moglie si trasforma in un incubo quando un ispettore di polizia fa irruzione in casa vostra, accusa vostra moglie di omicidio e vi massacra di botte.D'un tratto vi trovate nuovamente catapultati all'istante prima che apriste la porta, bloccato in un loop temporale di dodici minuti, condannato a ... Leggi su eurogamer

