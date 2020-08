Temporali in arrivo sulla Bergamasca Nel weekend l’estate si «raffredda» (Di giovedì 27 agosto 2020) Cosa succederà nei prossimi giorni? A partire da venerdì, i due anticicloni saranno letteralmente arretrati ai margini dello scenario mediterraneo grazie alla discesa di una fredda e poderosa saccatura (cioè l’allungamento verso Sud di una bassa pressione). Leggi su ecodibergamo

DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #23agosto, in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 4 regioni. ? In arrivo piogge e temporali a… - infoitinterno : Meteo, addio estate: ultimi giorni di caldo, in arrivo temporali e freddo - CorriereQ : METEO Italia: ESTATE kappaò dal weekend, in arrivo VIOLENTI TEMPORALI - meteosmaniotto : News Meteo. METEO Italia: ESTATE kappaò dal weekend, in arrivo VIOLENTI TEMPORALI - IlBona : RT @Specialcla: Nel week in arrivo “Temporali” “aria fresca” “fine estate”... -