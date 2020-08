Stefano De Martino shock: ex Amici “Il suo successo lo deve solo a Belen” (Di giovedì 27 agosto 2020) Valerio Pino ex di Amici fa accuse pesanti contro Stefano De Martino. Secondo lui De Martino ha usato prima Maria De Filippi e poi Belen solamente per arrivare al suo scopo: sfondare nel mondo dello spettacolo. L’ex di Amici è un fiume in piena e dice che De Martino ha firmato un contratto molto vantaggioso con la Rai ed è diventato conduttore senza aver fatto alcuna fatica: “NonArticolo completo: Stefano De Martino shock: ex Amici “Il suo successo lo deve solo a Belen” dal blog soloDonna Leggi su solodonna

Italia_Notizie : 'Lavora solo perché ha un figlio con Belen': l'attacco di un ex di Amici a Stefano De Martino - infoitcultura : Ex ballerino di Amici attacca Stefano De Martino: “lavora solo perché ha fatto un figlio con Belen” - infoitcultura : Stasera in tv, Festival di Castrocaro su Rai 2: 'Come Stefano De Martino e Belen', cosa faranno gli Arteteca - infoitcultura : 'Lavora solo perché ha un figlio con Belen': l'attacco di un ex di Amici a Stefano De Martino - blogtivvu : “Stefano De Martino lavora in Rai solo perché ha fatto un figlio con Belen Rodriguez”, il durissimo attacco di un e… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino IIS 10.0 Detailed Error - 502.3 - Bad Gateway HTTP Error 502.3 - Bad Gateway A connection with the server could not be established Most likely causes: The CGI application did not return a valid set of HTTP errors.

A server acting as a proxy or gateway was unable to process the request due to an error in a parent gateway. Things you can try: Use DebugDiag to troubleshoot the CGI application.

Determine if a proxy or gateway is responsible for this error. Detailed Error Information: Module ApplicationRequestRouting Notification ExecuteRequestHandler Handler ApplicationRequestRoutingHandler Error Code 0x80072efd Requested URL http://www.zazoom.it:80/feed/gnews.asp?q=Stefano%20Martino Physical Path C:\inetpub\wwwroot\feed\gnews.asp Logon Method Anonymous Logon User Anonymous More Information: This error occurs when a CGI application does not return a valid set of HTTP headers, or when a proxy or gateway was unable to send the request to a parent gateway. You may need to get a network trace or contact the proxy server administrator, if it is not a CGI problem. View more information »