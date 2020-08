Scuola, muro su mascherine e bus Conte: le Regioni giocano sulla pelle degli studenti (Di giovedì 27 agosto 2020) Fumata nera al primo vertice tra governo e Regioni sulla ripartenza dell'anno scolastico. A meno di venti giorni dall'inizio delle lezioni nell'era del , i conti non tornano sul metro di distanza tra ... Leggi su leggo

Fumata nera al primo vertice tra governo e Regioni sulla ripartenza dell'anno scolastico. A meno di venti giorni dall'inizio delle lezioni nell'era del Covid-19, i conti non tornano sul metro di dista ...Un deciso «no» alle mascherine in classe e un avvertimento: «impossibile ripartire così senza evitare il caos dei trasporti, perché in molti rischiano di non raggiungere istituti o luoghi di lavoro».