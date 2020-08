Sardegna, il parco eolico in mare a 35 km dalla costa convince gli ambientalisti: “Via d’uscita dal carbone”. Ma sindaci e Regione si mettono di traverso (Di giovedì 27 agosto 2020) Per Legambiente, Greenpeace e Wwf, quelle 42 pale eoliche a 35 chilometri dalla costa non danneggerebbero affatto il territorio. E sarebbero preziose nel percorso di abbandono delle fonti di energia fossile. Ma la Regione Sardegna e sette Comuni della costa sud occidentale si sono uniti nella battaglia contro il progetto di un innovativo parco eolico galleggiante off shore nel Sulcis, nel tratto di mare tra Portoscuso e Carloforte. Con l’appoggio di Italia Nostra e di una onlus locale, il Gruppo di intervento giuridico (Grig) di Buggerru. Con “argomenti ideologici più che valutazioni puntuali ed oggettive”, secondo il Wwf. Insomma: rinnovabili sì, ma a casa degli altri. Risultato: il progetto è in bilico. In un ... Leggi su ilfattoquotidiano

ciolonap : RT @fattoquotidiano: Sardegna, il parco eolico in mare a 35 km dalla costa convince gli ambientalisti: “Via d’uscita dal carbone”. Ma sinda… - fattoquotidiano : Sardegna, il parco eolico in mare a 35 km dalla costa convince gli ambientalisti: “Via d’uscita dal carbone”. Ma si… - rogar50 : RT @ilmanifesto: Proviamo a invertire l’ordine di priorità che oggi sarà seguito da tutti i giornali. La notizia più importante è che in Sa… - CarmeloMontana2 : RT @ilmanifesto: Proviamo a invertire l’ordine di priorità che oggi sarà seguito da tutti i giornali. La notizia più importante è che in Sa… - giustiisabella : RT @ilmanifesto: Proviamo a invertire l’ordine di priorità che oggi sarà seguito da tutti i giornali. La notizia più importante è che in Sa… -