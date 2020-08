Sampdoria, Ranieri: «Innamorato dei calciatori. Ferrero primo tifoso» (Di giovedì 27 agosto 2020) Claudio Ranieri ha fatto il punto in casa Sampdoria: le dichiarazioni del tecnico blucerchiato in vista della Serie A 2020/21 – VIDEO Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha fatto il punto della situazione in casa blucerchiata al termine del secondo giorni di preparazione alla stagione 2020/21 di Serie A. Le sue dichiarazioni al media ufficiale doriano. PREPARAZIONE – «Lavoriamo per una grande partenza, non dobbiamo più soffrire come l’anno scorso». MODULI – «Questa squadra ha giocato con diversi moduli la scorsa stagione. Non sono Innamorato di un sistema, sono Innamorato dei miei calciatori. Da loro pretendo il massimo e l’anno scorso me l’hanno dato, quest’anno si riparte con ... Leggi su calcionews24

