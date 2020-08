Roma. Entra ubriaco nel supermercato e chiede una birra, poi prende a morsi e pugni il titolare che si era rifiutato di dargliela (Di giovedì 27 agosto 2020) Controlli serrati a Roma degli agenti della Polizia di Stato di Colombo, del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità Cinofile insieme al personale dell’A.S.L. Roma 2 – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. Durante i controlli, in via Nansen i poliziotti hanno arrestato per tentata rapina aggravata e lesioni P.F., 30enne originario di Aversa, con precedenti di polizia. L’uomo è Entrato in un supermercato di via Ostiense chiedendo delle birre e al rifiuto da parte del proprietario che lo aveva visto già “brillo”, gli ha morso il braccio e lo ha colpito con un pugno al volto. Al termine della redazione degli atti, il 30enne è stato portato al carcere di Velletri. IRREGOLARITA’ ALLA GARBATELLA: CHIUSO UN LOCALE PER PRESENZA DI ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Fisco, in Italia con la mini-tassa 421 super ricchi stranieri

ROMA Paese di poeti, santi e navigatori. E da tre anni anche meta ambita di facoltosi stranieri attirati dal fisco amico dei Paperoni. Sono 421 i contribuenti provenienti dall'estero che hanno fatto d ...

