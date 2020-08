Ratchet & Clank: Rift Apart mostra la potenza next-gen di PS5 in un lungo video gameplay e c'è una finestra di lancio! (Di giovedì 27 agosto 2020) Uno dei piatti forti della Gamescom Opening Night Live se non IL piatto forte dell'evento, Ratchet & Clank: Rift Apart si è mostrato in un lungo video gameplay senza tagli, una versione estesa molto interessante per dare un'occhiata alla potenza di PS5.Insomniac Games ha sottolineato ancora una volta che questo gioco non sarebbe possibile su una "vecchia" console soprattutto a causa dei salti dimensionali presenti nei livelli. Si tratta assolutamente di puro gameplay hanno assicurato gli sviluppatori, di qualcosa che permette di saltare da mondi a mondi senza alcuna schermata caricamento.è proprio questa una delle grandissime promesse degli ... Leggi su eurogamer

