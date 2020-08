Proteste in Bielorussia, Putin pronto a scendere in campo: la Russia prepara le forze di sicurezza (Di giovedì 27 agosto 2020) La Russia è pronta a scendere in campo al fianco del governo bielorusso contro i manifestanti di Minsk. A dare la notizia è lo stesso Vladimir Putin, in un’intervista al canale televisivo Rossija 1. Su richiesta del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, che in queste settimane ha represso con la forza le Proteste, Putin ha costituito delle «unità di riserva delle forze di sicurezza» pronte a intervenire. Il presidente russo ha dichiarato che la Russia ha degli obblighi nei confronti della BieloRussia a fronte dei due Trattati che legano i due Paesi. Putin ha anche specificato che le forze russe non verranno impiegate fino ... Leggi su open.online

amnestyitalia : Repressione, torture, pestaggi. In Bielorussia la repressione brutale delle proteste deve finire e i responsabili d… - Linkiesta : “L’intimidazione non funzionerà. Non ci arrenderemo”. Pubblichiamo la dichiarazione di Svetlana Tikhanovskaya, lea… - valigiablu : Bielorussia, la sfida a Lukashenko continua anche grazie all’uso di Telegram per aggirare la censura e organizzare… - pech95mn : RT @limesonline: ?????????? La Russia ha creato una forza di polizia per intervenire al fianco delle autorità bielorusse solo nel caso le protes… - egea_blog : RT @limesonline: ?????????? La Russia ha creato una forza di polizia per intervenire al fianco delle autorità bielorusse solo nel caso le protes… -