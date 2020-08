Pro Sesto, due casi di positività al coronavirus: annullata amichevole col Monza (Di giovedì 27 agosto 2020) Il calcio trema con i nuovi contagi da Covid-19 che si stanno riscontrando tra le varie società. L'ultima in Italia ad aver annunciato altri casi di coronavirus è il Pro Sesto che avrebbe dovuto giocare un'amichevole il prossimo sabato ma che in via precauzionale ha deciso di non disputare il match.Pro Sesto: annullata amichevole col Monza"Pro Sesto 1913 comunica che nella giornata di ieri è stata accertata la positività al Covid-19 di due componenti della prima squadra. La Società ha provveduto all'immediato isolamento fiduciario dei due soggetti e, in accordo con il Comitato Medico Scientifico, ha deciso di sospendere momentaneamente gli allenamenti della squadra. Inoltre, di comune accordo con l'AC ... Leggi su itasportpress

