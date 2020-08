Paul Pogba positivo al Coronavirus (Di giovedì 27 agosto 2020) Si allunga l’elenco dei calciatori risultati positivi ai test Covid al rientro dalle vacanze. Dopo le notizie dei giorni scorsi, quando si parlava di 14 positività nella sola Premier League, la lista si aggiorna quotidianamente. Mentre si parla di un nutrito numero di calciatori del Chelsea finiti in quarantena preventiva, dalla Francia arriva la conferma ufficiale sull’infezione evidenziata dal tampone effettuato su Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, ex Juventus, era stato anche convocato da Didier Deschamps in Nazionale. LEGGI ANCHE > Quattordici calciatori positivi ai test Covid in Premier League A ufficializzare il risultato del test, dunque, c’è il depennamento dalla lista dei convocati della Francia da parte del commissario tecnico Didier Deschamps. Al posto di Paul ... Leggi su giornalettismo

