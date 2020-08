No ai bluff sulla rete unica (Di giovedì 27 agosto 2020) La rete unica e pubblica di telecomunicazioni è il tormentone dell’estate 2020. Ha aperto le danze Beppe Grillo, lanciando nel giro di poche settimane due messaggi opposti: il primo suggeriva la rete unica in capo a Tim e verticalmente integrata, chiedendo apertamente la testa dell’amministratore de Leggi su ilfoglio

La rete unica e pubblica di telecomunicazioni è il tormentone dell’estate 2020. Ha aperto le danze Beppe Grillo, lanciando nel giro di poche settimane due messaggi opposti: il primo suggeriva la rete ...

Organico aggiuntivo “Covid” del personale scolastico: un vero bluff

BARI – “Ricominciare così è un azzardo. Come temevamo, le risorse sono poche e il tempo per adeguarsi alle misure di sicurezza risicato: gli uffici territoriali e le scuole stanno facendo i salti mort ...

