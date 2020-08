Napoli, l’editoria riparte: rassegna nel chiostro di San Domenico Maggiore (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRipartire dalla cultura. Insieme e in sicurezza. Con l’obiettivo di portare avanti un progetto innovativo che rimetta al centro Napoli e la sua millenaria pluralità culturale. Nella suggestiva cornice del chiostro di San Domenico Maggiore, singolare spazio all’aperto, editori e scrittori incontrano la città. Per scommettere sulla ripresa. Gli editori campani tutti insieme, superando per una volta barriere e distanze. Dal 3 al 26 settembre, per quattro fine settimana consecutivi, dal giovedì alla domenica, verrà stabilito un filo diretto con i lettori. Tutti uniti da quel filo di “In-chiostro” di una rassegna letteraria nata da un’idea delle case editrici Valtrend, inKnot e Homo scrivens ... Leggi su anteprima24

zazoomblog : Napoli l’editoria riparte: rassegna nel chiostro di San Domenico Maggiore - #Napoli #l’editoria #riparte: -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’editoria Criscitiello: “Se Castrovilli è il più forte della Fiorentina, Commisso dica grazie a Corvino” fiorentinanews.com