Marco Marsilio: "Traporti in tilt alla ripresa. Sarà assalto ai pullman" (Di giovedì 27 agosto 2020) «Finirà con l'assalto della gente ai bus scolastici. A quel punto il governo ci dirà cosa dobbiamo fare». Marco Marsilio è il Governatore dell'Abruzzo e da mesi, insieme agli altri presidenti di Regione, sta implorando i ministri e il presidente del Consiglio di trovare una soluzione al problema del trasporto degli alunni per l'inizio dell'anno scolastico. Eppure, nonostante le pressioni, anche nella riunione di ieri non è stato trovato un accordo. «Siamo schiavi delle raccomandazioni del comitato tecnico-scientifico. Abbiamo spiegato che il distanziamento come indicato nelle linee guida è praticamente impossibile da realizzare. Le faccio un esempio: in alcuni comuni a L'Aquila i presidi mi hanno detto che i pulmini, con le regole attuali, riusciranno ad avere solo il 20% dei posti ... Leggi su iltempo

