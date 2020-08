Linea fibra unica su tutto il territorio, la trattativa procede (Di giovedì 27 agosto 2020) In Italia da un po’ di tempo c’è la volontà di colmare il divario digitale con gli altri Stati, cercando di realizzare un’infrastruttura unica per fibra ed internet veloce. In questo momento storico, inoltre, ne si avverte ancora maggiormente la necessità. Infatti, dopo due anni di accelerate e frenate nell’operazione, i passi che seguiranno potrebbero essere decisivi. Consiglio di amministrazione fissato per il 31 agosto Lunedì 31 agosto è infatti previsto un consiglio di amministrazione di Tim con KKR, un fondo statunitense pronto ad entrare nell’operazione. In realtà la trattativa stava per essere ultimata già agli inizi di agosto, ma una lettera dei ministri dell’Economia Gualtieri e dello Sviluppo Economico Patuanelli aveva rallentato ... Leggi su quotidianpost

Sky Wifi è la nuova realtà del colosso dello streaming che ha deciso di immettersi nel mercato della rete veloce permettendo ai propri clienti ma anche a chi vuole diventarlo a posteriori di attivare ...

