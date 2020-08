Lettini e ombrelloni 'abusivi': sequestro e denuncia in spiggia (Di giovedì 27 agosto 2020) LA FOTO DEL GIORNO DI GIOVEDI' 27 AGOSTO 2020 Aveva occupato abusivamente 540 metri quadri di spiaggia libera: più del 50 per cento del tratto di spiaggia che era stato autorizzato ad occupare con la ... Leggi su leggo

donno_stefano : RT @LeccePrima: Baia dei Turchi, sequestrati ombrelloni e lettini posizionati su spiaggia libera - LeccePrima : Baia dei Turchi, sequestrati ombrelloni e lettini posizionati su spiaggia libera - piazzasalento : Operazione “Mare sicuro”: a Otranto sequestrati 75 lettini e 37 ombrelloni abusivi ?? - LaGazzettaWeb : Otranto, sequestrati ombrelloni e lettini posizionati su spiaggia libera: denunciato titolare concessione - LecceSette : Ombrelloni e lettini abusivi sulla spiaggia libera a Baia dei Turchi: scatta il sequestro -

Ultime Notizie dalla rete : Lettini ombrelloni

Ormai siamo abituati a vedere certe scene, non è la prima volta che accade in quest’estate. Una tromba d’aria si è generata a ridosso della spiaggia mentre erano presenti numerosi bagnanti. Il fatto è ...Ho trascorso l’estate girando per l’Italia alle prese con il coronavirus. Ho visto località balneari rinomate dove la sera un altoparlante ogni dieci minuti ci ricordava di indossare la mascherina e m ...