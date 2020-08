Lapadula ancora giallorosso: Faggiano ammette , lo Spezia ci prova (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Toccata e fuga. Il ritorno a Genova e al Genoa sarà solo ipotetico per Gianluca Lapadula. Mancato l’obiettivo salvezza con il Lecce, l’attaccante di origini peruviane è destinato a non tornare all’ombra della Laterna. Le valigie sono pronte e nel suo futuro c’è ancora il giallorosso, questa volta quello del Benevento. Il direttore sportivo Pasquale Foggia ha fatto di tutto per accontentare Filippo Inzaghi e ormai manca solo l’annuncio ufficiale per brindare al quarto colpo di mercato. Mancano gli ultimi dettagli da limare, poi Lapadula inizierà la sua nuova avventura con il rito delle visite mediche, sulla cui organizzazione la Strega si sta già muovendo. Una trattativa confermata da più parti, con ... Leggi su anteprima24

