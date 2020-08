IEG, nel 1° semestre in utile per 9,8 milioni (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – Italian Exhibition Group chiude il primo semestre in utile, grazie agli ottimi risultati di inizio anno e all’efficacia delle misure immediatamente adottate per contrastare gli effetti della crisi innescata dalla pandemia di Covid-19. Il risultato netto di pertinenza degli azionisti della Capogruppo è cresciuto dell’1,2% a 9,8 milioni di euro, grazie anche a proventi finanziari non ricorrenti per 9,3 milioni di euro (9,7 milioni di euro del primo semestre 2019). I ricavi totali si attestano a 61,8 milioni di euro, in calo del 38,1% a causa dell’emergenza sanitaria, che ha costretto a rinviare molti eventi, e si confrontano con i 99,9 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Le ottime ... Leggi su quifinanza

f_flores78 : RT @IEGexpo: ?? Nasce la RIMINI BEER WEEK. Vi aspettiamo nel febbraio 2021 ?????? - marcoforc : RT @IEGexpo: ?? Nasce la RIMINI BEER WEEK. Vi aspettiamo nel febbraio 2021 ?????? - AssoBirra : RT @IEGexpo: ?? Nasce la RIMINI BEER WEEK. Vi aspettiamo nel febbraio 2021 ?????? - OrianaDavini : RT @IEGexpo: ?? Nasce la RIMINI BEER WEEK. Vi aspettiamo nel febbraio 2021 ?????? - cesaretrevisani : RT @IEGexpo: ?? Nasce la RIMINI BEER WEEK. Vi aspettiamo nel febbraio 2021 ?????? -