Gambo e foglie di sedano: le ricette estive antispreco! (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Gambo e le foglie di sedano sono perfette per realizzare infinite ricette sfiziose, leggere e salutari! Si tratta di una verdura ricca di vitamine C, K, E, e B, proteine, minerali tra cui calcio, ferro, potassio e proprietà antiossidanti. Per questo motivo, è importante consumare ogni sua parte e renderlo protagonista dei nostri piatti preferiti, da gustare sotto all’ombrellone e in riva al mare! Se avete tanto sedano e volete conservarlo, vi basterà lavarlo, pulirlo con cura, tagliarlo a pezzetti e riporlo in frigorifero qualche giorno. Inoltre, si può benissimo realizzare un soffritto, con cipolla e carote, e congelarlo nel freezer, così da usarlo ogni volta che ne avete necessità! Ecco tutte le ricette estive che si ... Leggi su pianetadonne.blog

