Francia, Deschamps su Rabiot: «Alla Juventus è tornato su ottimi livelli» (Di giovedì 27 agosto 2020) Il commissario tecnico della Francia ha parlato del ritorno di Rabiot in Nazionale Dopo due anni di attesa, Adrien Rabiot è tornato nella lista dei convocati della Francia. In conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale campione del Mondo Didier Deschamps ha commentato il ritorno dello juventino. «È tornato su ottimi livelli con la Juventus. Non mi piace prendere posizioni radicali. È rimasto selezionabile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Francia, #Pogba positivo al #Coronavirus L'annuncio del ct #Deschamps - capuanogio : Paul #Pogba è risultato positivo al #Covid19 e non è stato convocato dal ct della Francia, Didier Deschamps per le… - rtl1025 : ?? Il centrocampista francese del #ManchesterUnited Paul #Pogba è risultato positivo al #coronavirus e non è stato c… - davideinno85 : RT @capuanogio: Paul #Pogba è risultato positivo al #Covid19 e non è stato convocato dal ct della Francia, Didier Deschamps per le sfide co… - GIUSPEDU : RT @PieAgo95: ?????? Paul #Pogba positivo al #COVID19. Didier #Deschamps convoca Eduardo #Camavinga al suo posto. Prima convocazione per la s… -