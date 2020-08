Firenze: aggredito il fotoreporter Massimo Sestini. Ast chiede l’intervento del Prefetto (Di giovedì 27 agosto 2020) L'Associazione Stampa Toscana - come si legge in un comunicato - denuncia con sgomento l'aggressione subita da Massimo Sestini, fotoreporter di fama mondiale, ma soprattutto collega appassionato del suo lavoro, da parte di un gruppo di pseudo tifosi che stavano srotolando uno striscione sul ponte Santa Trinita, a Firenze Leggi su firenzepost

E' stato condannato a 2 anni e otto mesi, il 20enne arrestato per aver aggredito un'anziano e due passanti, il 17 agosto scorso a Firenze, in piazza Tasso. Al giovane, tunisino, in Italia senza fissa ...Circa 40 tifosi della Fiorentina si sono radunati la notte scorsa sul ponte Santa Trinita, nel centro cittadino, dove hanno srotolato uno striscione, intonato alcuni cori e accesso fumogeni per festeg ...