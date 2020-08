F1 Passion | La Ferrari si presenta a Spa con un nuovo pacchetto a basso carico (Di giovedì 27 agosto 2020) La Ferrari si prepara all’appuntamento del GP del Belgio, settima prova del campionato Mondiale 2020 di Formula 1, dove lo scorso anno ha ottenuto il successo con Charles Leclerc. Alla luce di quanto fatto vedere in pista dalla SF1000 in queste prime sei gare della stagione sarà molto difficile ripetere l’impresa del 2019 dato che il distacco con le Mercedes e anche con la Red Bull (almeno quella guidata da Max Verstappen) sembra essere al momento incolmabile. Proprio per ridurre in parte il gap dalle monoposto migliori, a Spa il Cavallino porterà alcuni aggiornamenti aerodinamici sulle vetture di Vettel e Leclerc. Ad annunciarlo il responsabile della Power Unit della Ferrari, Enrico Gualtieri, che ha rivelato che sulla pista delle Ardenne che esalta le qualità del sistema ibrido, sulle SF1000 debutterà un ... Leggi su giornal

CasaLettori : RT @BobGhirhouse: Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere. Enzo Ferrari #AmoLArte #CasaLettori #VentagliDiParole Moment of… - adelestancati : RT @BobGhirhouse: Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere. Enzo Ferrari #AmoLArte #CasaLettori #VentagliDiParole Moment of… - BobGhirhouse : Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere. Enzo Ferrari #AmoLArte #CasaLettori #VentagliDiParole Mom… - infoitsport : F1 Passion – Brawn | “Imbarazzante il rapporto tra la Ferrari e Vettel” -

Ultime Notizie dalla rete : Passion Ferrari Copygate, bivio Ferrari FormulaPassion.it Modena, coraggio e passione, la Pallavolo Vgm ha ripreso alla grande con tutti i suoi atleti

Una società tra le più brillanti nata dalla collaborazione a livello giovanile tra Gino Nasi, Modena Volley e Villa d’Oro MODENA. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana è tempo di tornare in pal ...

F1 | Spa-Francoschamps: Domenica il GP più bello

Domenica in Belgio sul circuito di SPA il GP più bello dell’anno. Il circuito delle Ardenne è un classico del mondiale di Formula 1 con la sua mitica Eau Rouge – Radillon. Favorita Mercedes, Ferrari o ...

Una società tra le più brillanti nata dalla collaborazione a livello giovanile tra Gino Nasi, Modena Volley e Villa d’Oro MODENA. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana è tempo di tornare in pal ...Domenica in Belgio sul circuito di SPA il GP più bello dell’anno. Il circuito delle Ardenne è un classico del mondiale di Formula 1 con la sua mitica Eau Rouge – Radillon. Favorita Mercedes, Ferrari o ...