Essere negativi senza essere guariti. Esiste una sindrome post-Covid? Essere negativi senza essere "guariti". Sono tante le persone, per la maggior parte perfettamente sane prima della malattia e anche giovani, che dopo aver superato il Covid-19 continuano a presentare sintomi debilitanti. Stanchezza cronica, affanno, mialgie, difficoltà a concentrarsi, problemi di memoria, sintomi gastrointestinali, alterazione dell'olfatto e del gusto, rash cutanei, perdita di capelli: la lista dei disturbi è lunga, proprio come quella dei pazienti che li lamentano.In Italia qualcuno inizia a parlare di "sindrome post-Covid", mentre nel mondo anglosassone si sta diffondendo la definizione "long-haulers" ("malati a lungo

Essere negativi senza essere “guariti”. Sono tante le persone, per la maggior parte perfettamente sane prima della malattia e anche giovani, che dopo aver superato il Covid-19 continuano a presentare ...

Covid-19: negativi gli altri 11 tamponi effettuati a Giannutri

Gli undici tamponi eseguiti ieri ad altrettante persone sull’Isola di Giannutri sono risultati NEGATIVI. Si ricorda che i tamponi, oltre ai sei già effettuati la settimana scorsa, si erano resi necess ...

