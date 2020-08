Cardi B e le tre parole off limits nei suoi testi (Di giovedì 27 agosto 2020) La celebre cantante americana Cardi B ha dichiarato che odia 3 parole in particolare. Quindi, quando le vede nei testi, rifiuta di cantare quel brano e nei suoi cerca di non scriverli. La rapper americana ha dichiarato che le parole off limits sono: “umido”, “scarico”,“horchata”.Mentre la parola “umido” le sembra in qualche modo collegata allo sporco, quindi non la usa, la parola “horchata” non le piace come suono. Invece, la bevanda messicana che ha quel nome la conosce e non ha problemi a berla con gli amici. La rapper 27enne ha anche dichiarato di non aver apprezzato il montaggio audio in radio della canzone Wap di Megan Thee Stallion, dove le due cantano insieme. Infatti, mentre la canzone si chiama ... Leggi su nonsolo.tv

pingulov3r : comunque oggi sono andata a scuola giuda per sentire delle lezioni minchia devo aprire un mutuo, vendere tre reni… -

Ultime Notizie dalla rete : Cardi tre I cardi affamati di Insolia L'HuffPost I cardi affamati di Insolia

Nessun parente all’orizzonte, nessun porto dove rifugiarsi dagli attacchi della vita. Paolo, il maggiore, cerca in tutti i modi di prendersi cura del fratello, rischiando a più riprese di perdere il l ...

Insalata di cardi alla fontina, la versione gourmet di Locatelli che frigge in bocca

17:29Insalata di cardi alla fontina, la versione gourmet di Locatelli che frigge in bocca 17:21Carenza idrica al carcere di Augusta, protesta di 40 detenuti, “situazione difficile” denuncia il Sippe 1 ...

Nessun parente all’orizzonte, nessun porto dove rifugiarsi dagli attacchi della vita. Paolo, il maggiore, cerca in tutti i modi di prendersi cura del fratello, rischiando a più riprese di perdere il l ...17:29Insalata di cardi alla fontina, la versione gourmet di Locatelli che frigge in bocca 17:21Carenza idrica al carcere di Augusta, protesta di 40 detenuti, “situazione difficile” denuncia il Sippe 1 ...