Call of Duty: Black Ops Cold War per PS5 e Xbox Series X avrà un prezzo più alto (Di giovedì 27 agosto 2020) Call of Duty: Black Ops Cold War è stato ufficialmente svelato e, come trapelato in precedenza, non supporterà upgrade gratuiti per i sistemi next-gen. In effetti, il titolo avrà un prezzo più alto su PS5 e Xbox Series X. Come riporta Charlie INTEL, le versioni PS5 e Xbox Series X di Call of Duty: Black Ops Cold War costeranno $ 69,99, ovvero $ 10 in più rispetto ai prezzi standard dei giochi AAA pubblicati da oltre un decennio. Su PS4 e Xbox One, questo è il prezzo riservato al bundle Cross-Gen, che garantirà l'accesso "gratuito" alle versioni di prossima ... Leggi su eurogamer

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #COD: Black Ops Cold War costerà di più in versione #PS5 e #XboxSeriesX. - babucicu : @MassiveAttackUK Pensava di giocare a Call OF Duty? - Multiplayerit : Call of Duty: Black Ops Cold War per PS5 e Xbox Series X costerà di più, si teme l'escalation dell'intera industria - Multiplayerit : Call of Duty: Black Ops Cold War su PS5 e Xbox Series X, cover e compatibilità - starboyswee : RT @CallofDutyIT: Benvenuto sul filo del rasoio. Preparati per Call of Duty®: #BlackOpsColdWar. In arrivo il 13 novembre. -