Calciomercato Milan: cosa manca per Brahim e Bakayoko (Di giovedì 27 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

DiMarzio : #Calciomercato #Milan, due giocatori nel mirino del club rossonero - DiMarzio : #Tonali al centro del #Calciomercato Il #Milan sfida l'#Inter: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Avanti tutta per #BrahimDiaz - joeeffe : Sky - Bakayoko non esclude Tonali. Nuovi contatti anche oggi, Inter concentrata su altri obiettivi - corsereporter : #Bakayoko ???? vicinissimo al ritorno al #Milan: prestito con diritto di riscatto (tra domanda e offerta ballano appe… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Continua il tira e molla tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan. Sembrava poter essere la giornata della svolta e della fumata bianca ma con un post sul proprio account Twitter ufficiale, Mino Raiola ha af ...Si avvicina il ritorno di Tiemoué Bakayoko. Nuovi passi avanti in giornata per il Milan, intenzionato a chiudere al più presto il colpo, come ribadito anche dal ...