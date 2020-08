Brad Pitt, fuga d’amore con la nuova fidanzata: niente ritorno di fiamma con Jennifer Aniston (Di giovedì 27 agosto 2020) Brad Pitt ha una nuova fidanzata, la modella Nicole Poturalski. Dunque, niente ritorno di fiamma con Jennifer Aniston. Dopo i tanti rumors che volevano un riavvicinamento tra i due, la speranza dei fan è definitivamente tramontata. Dunque, Brad Pitt è di nuovo innamorato. Questa volta ha scelto una giovane compagna, Nicole ha infatti 27 anni, praticamente la metà di quelli della star hollywoodiana. I due sono stati sorpresi mentre si apprestavano a una fuga d’amore che sembra una piccola vendetta nei confronti di Angelina Jolie, ex signora Pitt. Ma procediamo con ordine. Brad e la nuova compagna si sono ... Leggi su dilei

darlaspesso : Davvero? Brad Pitt ha una nuova fidanzata: la modella Nicole Poturalski. La fuga d'amore in Francia - Moda -… - TenaceMente_com : #BradPitt ha una nuova fidanzata: la modella #NicolePoturalski (FOTO): - VanityFairIt : Eccola, è lei! #Gossip - chandlervibess : @ismylifeajoke_ Ma anche tanti altri tipo quello con Brad Pitt lo adoro, li amo tutti?? - Im_brad_pitt : RT @RealJamesWoods: Made In America Made in China -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt Brad Pitt ha una nuova fiamma: la modella Nicole Poturalski (e l ha portata in Francia) Vanity Fair Italia Beautiful, come rivedere la puntata del 27 agosto

L'attore e la modella sono stati visti scendere insieme da un jet privato per trascorrere le vacanze nel castello di Brad Pitt, nel Sud della Francia. Tedesca, mamma e multi-lingue: ecco chi è "Nico" ...

Brad Pitt ha una nuova fiamma: ecco la modella Nicole Poturalski

Altro che ritorno di fiamma con Jennifer Aniston. Brad Pitt avrebbe una nuova fiamma, bella e giovanissima. Il gossip internazionale scommette sulla nuova love story con la modella 27enne Nicole Potur ...

L'attore e la modella sono stati visti scendere insieme da un jet privato per trascorrere le vacanze nel castello di Brad Pitt, nel Sud della Francia. Tedesca, mamma e multi-lingue: ecco chi è "Nico" ...Altro che ritorno di fiamma con Jennifer Aniston. Brad Pitt avrebbe una nuova fiamma, bella e giovanissima. Il gossip internazionale scommette sulla nuova love story con la modella 27enne Nicole Potur ...