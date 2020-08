ATP Cincinnati – Tutto facile per Tsitsipas: Opelka si ritira, il greco vola in semifinale (Di giovedì 27 agosto 2020) Sorride Tsitsipas al torneo ATP di Cincinnati: il tennista grego numero 6 al mondo ha staccato il pass per la semifinale del torneo in maniera estremamente facile. Durante il primo set, sul 6-5 con Opelka in vantaggio, lo statunitense rivale di Tsitsipas è stato costretto ad alzare bandiera bianca e ritirarsi, regalando al greco l’accesso alla semifinale del torneo dopo solo 39 minuti di gioco.L'articolo ATP Cincinnati – Tutto facile per Tsitsipas: Opelka si ritira, il greco vola in semifinale SPORTFAIR. Leggi su sportfair

lnzpcr : RT @DarioPuppo: Le “bolle” sono scoppiate! Usta, Atp e Wta hanno deciso di sospendere le partite in programma giovedì a New York, dopo la r… - masinutoscana : RT @DarioPuppo: Le “bolle” sono scoppiate! Usta, Atp e Wta hanno deciso di sospendere le partite in programma giovedì a New York, dopo la r… - Ettacittadinaeu : RT @andrea_pecchia: Dopo gli #NBAPlayoffs, anche il tennis si ferma! Rinviati tutti i match di giovedì al #CInCyTENNIS. La protesta prende… - stesco74 : RT @DarioPuppo: Le “bolle” sono scoppiate! Usta, Atp e Wta hanno deciso di sospendere le partite in programma giovedì a New York, dopo la r… - wasabi__sashimi : RT @andrea_pecchia: Dopo gli #NBAPlayoffs, anche il tennis si ferma! Rinviati tutti i match di giovedì al #CInCyTENNIS. La protesta prende… -