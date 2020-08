Uomini e Donne Over: Gemma Galgani è felice! Nuovo Amore in Arrivo? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Gemma Galgani, archiviata la sua storia con Nicola Vivarelli/Sirius, avrebbe un Nuovo Amore? Un video con le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne scatena la curiosità dei fan della dama torinese (e del gossip). Ecco le anticipazioni sul Trono Over di Uomini e Donne! Solo pochi giorni fa avevamo visto Gemma Galgani, la dama torinese del Trono Over di Uomini e Donne, pubblicare sul suo profilo ufficiale Instagram un post molto malinconico con una poesia di Alda Merini e con cui lasciava intendere che la storia tra lei e Nicola Vivarelli/Sirius era bella che finita. Oggi però un video di anticipazioni del Trono ... Leggi su gossipnews.tv

