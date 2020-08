Sopravvive due giorni in un crepaccio (Di mercoledì 26 agosto 2020) Brutta avventura per una turista russa sulle montagne vallesane: se l'è cavata con una leggera ipotermia. Leggi su media.tio.ch

Una turista russa è sopravvissuta dopo aver trascorso due giorni e due notti in un crepaccio sulle montagne vallesane. Stando ad Air Zermatt, la donna era caduta nella voragine domenica ed è stata sco ...

Brutta avventura per una turista russa sulle montagne vallesane: se l'è cavata con una leggera ipotermia. La donna si era avventurata in pantaloncini e senza equipaggiamento appropriato sul Grenzglets ...

