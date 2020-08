Sanità, allarme Federfarma: mancano vaccini contro l’influenza (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA – “Federfarma ha riscontrato la sostanziale impossibilità, da parte delle case farmaceutiche, di cedere alle farmacie dosi vaccinali, perché la produzione è stata assorbita dalle richieste avanzate dalle amministrazioni regionali, i cui acquisti hanno fatto registrare un incremento medio del 43% circa, con picchi anche superiori al 100%, rispetto alle acquisizioni della pregressa stagione 2019-2020″. Così in una nota Federfarma. Leggi su dire

RedattoreSocial : #Sanità, l'allarme di @FederfarmaITA: mancano i #vaccini contro l'influenza (Area abbonati) - umbriajournal_ : Sanità scatta l'allarme di Federfarma: mancano i vaccini contro influenza - lorenzB59 : Vedo in tendenza un donna col dito medio alzato, #Fontana e #Gallera l'hanno assunta nella sanità Lumbard per i con… - Jacop83 : Se ci aggiungiamo gli 11.000 per polmonite arriviamo a 60.000 all'anno fino al 2018. Eh però non può essere vero ch… - cronachelucane : SANITÀ LUCANA: «COME UNA MAIONESE IMPAZZITA» - L’allarme di Perrino (m5s): «I bollenti spiriti della maggioranza di… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità allarme “La sanità bloccata per colpa del virus farà più morti dell’epidemia” La Repubblica