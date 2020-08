Pierluigi Diaco infastidisce Katia Ricciarelli e lei sbotta: “Sei veramente malefico” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Pierluigi Diaco punzecchia Katia Ricciarelli a Io e Te Nel primo appuntamento settimanale di Io e Te, il padrone di casa Pierluigi Diaco ha avuto modo di avere in studio uno degli autori di testi della canzone italiana più importanti del nostro Paese. Ovviamente stiamo parlando del grande Mogol. Dopo averlo intervistato, il conduttore presentatore ha lasciato spazio alla rubrica curata da Katia Ricciarelli. Ma il giornalista, come spesso è accaduto in questi due mesi di programmazione, ad un tratto ha lanciato una frecciata velenosa alla soprano, facendo capire in modo ironico che tra lei e l’autore del format di Rai Uno Maurizio Gianotti ci sia un flirt. , A quel punto l’ex moglie di Pippo Baudo si è così ... Leggi su kontrokultura

