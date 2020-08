Nuovo amore per Andrea Iannone, si tratta dell’ex di un tronista di UeD (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nuovo amore per Andrea Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno ammesso di aver preso un periodo di riflessione. Qualcuno, però, insinua che abbiano realizzato un piano per ottenere ulteriore visibilità. In effetti stanno trascorrendo questi giorni di vacanza nello stesso posto. Ciò farebbe pensare che si siano riconciliati o che non abbiano mai affrontato alcuna crisi. Fatto sta che sanno sempre come stare al centro dell’attenzione. Per quanto riguarda Andrea Iannone, dopo la fine della storia con l’ex corteggiatrice si era promesso di stare un po’ per conto suo. Durante la pandemia si diceva che stesse vivendo sotto lo stesso tetto con Cristina Buccino. Oggi, invece, sembra che ci sia un Nuovo amore per ... Leggi su kontrokultura

forumJuventus : TJ: 'Arthur, che amore per la Juve! Ha postato una foto in cui parla della Juventus come nuovo sogno. Dybala vuole… - Gigithebeast1 : RT @AntonellaLaTor6: #Buongiorno twitterini ?? #BuonMercoledi a tutti ?? #26Agosto ?? #PoesiaCrepuscolare Tu mi sorridi. Io sono triste E f… - CanettiQueen : RT @NuovoNickname: cucinare con amore ?? #mercoledì nuovo menù - xstylesfeels : Date un po’ di amore al mio nuovo pinned?? - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: TJ: 'Arthur, che amore per la Juve! Ha postato una foto in cui parla della Juventus come nuovo sogno. Dybala vuole torna… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo amore Marica Pellegrinelli ritorna con l’ex fidanzato: è di nuovo amore YouMovies L’oroscopo di oggi 26 agosto: Sagittario e Leone scappano dalle dichiarazioni d’amore

Rita Rusic, con indosso un costumino a bretella talmente stretto da non lasciare nulla all’immaginazione, è un buon simbolo di quello che rappresenta per te il connubio di Marte e Luna a tuo favore. T ...

Nuovo amore per Andrea Iannone, sorpreso in compagnia di Soleil Sorgè

Si conoscono da tempo, almeno da quando lui era fidanzato con un’altra bellissima dello spettacolo, Belen Rodriguez, e lei era invece la compagna del fratello Jeremias. Le vicissitudini delle loro vit ...

Rita Rusic, con indosso un costumino a bretella talmente stretto da non lasciare nulla all’immaginazione, è un buon simbolo di quello che rappresenta per te il connubio di Marte e Luna a tuo favore. T ...Si conoscono da tempo, almeno da quando lui era fidanzato con un’altra bellissima dello spettacolo, Belen Rodriguez, e lei era invece la compagna del fratello Jeremias. Le vicissitudini delle loro vit ...