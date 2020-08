Noah Schnapp di Stranger Things: salta fuori un video razzista, ma lui nega (Di mercoledì 26 agosto 2020) Noah Schnapp, l'interprete di Will Byers in Stranger Things, è stato accusato di ripetere più volte un termine offensivo in un video virale, ma il ragazzo ha negato spiegando l'accaduto. Noah Schnapp di Stranger Things protagonista di un video diventato ormai virale dove sembrerebbe pronunciare ripetutamente un termine razzista, ma l'attore è ricorso ai social per spiegare la situazione e scusarsi con i fan. Il quindicenne interprete di Will Byers nel popolare show di Netflix avrebbe fatto più volte uso della N-word cantando il brano Freaky Friday di Lil' Dicky e Chris Brown, come si dovrebbe evincere dal filmato riportato anche dal Daily Mail (che ... Leggi su movieplayer

