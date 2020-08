Messi, l’ex agente: “È già dell’Inter…” (Di mercoledì 26 agosto 2020) "Messi è già dell'Inter", parola di Josep Maria Minguella ex agente dell'argentino. Le voci sul futuro di Lionel Messi continuano a susseguirsi senza sosta. Sono tre i principali club che potrebbero accoglierlo e secondo l'ex procuratore della Pulce, i nerazzurri avrebbero già chiuso l'affare, almeno idealmente.Messi, futuro all'Intercaption id="attachment 1004217" align="alignnone" width="534" Messi (getty images)/caption"Per me, Messi già ha la sua prossima squadra ed è l’Inter", ha detto con una certa convizione Minguella a Cadena COPE. E il motivo è presto spiegato: "In Italia si pagano meno tasse, infatti, anche Cristiano Ronaldo si trova in Serie A. È più difficile vederlo in Premier al City, nonostante l’amicizia ... Leggi su itasportpress

FcInterNewsit : Minguella (ex agente di Messi): 'Leo ha già un altro club, è l'Inter. Ecco perché' - Sport_Mediaset : #Laporta-shock: 'Ho paura che #Bartomeu voglia cedere #Messi'. L'ex presidente del #Barcellona è preoccupato che l'… - ItaSportPress : Messi, l'ex agente: 'È già dell’Inter...' - - TMit_news : Futuro Messi: il PSG molla la presa, l'ex agente lo spinge all'Inter ma il City insiste - BOLZANO37 : RT @CONDORMAGICO: ??BREAKING?? ??Ex agente di #Messi: ' Lei ha gia una squadra, ed è l'#Inter. -

